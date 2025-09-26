İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    UEFA reytinqi: Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:21
    UEFA reytinqi: Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib

    Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Avropa Liqasının əsas mərhələsində I turun oyunlarına əsasən müəyyənləşib.

    Ölkə 21.500 əmsalla 25-ci pillədə qərarlaşıb. 26-cı sıradakı Slovakiyanın 21.375, 24-cü mövqedəki Serbiyanın 22.375 əmsalı var.

    Qeyd edək ki, sıralamada İngiltərə (96.227) birincidir.

    UEFA reytinqi Azərbaycan UEFA Avropa Liqası Əmsal

    Son xəbərlər

    10:04

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarındakı bayraqdarları müəyyənləşib

    Fərdi
    10:03

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:01

    Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıb

    Futbol
    09:59

    Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülüb

    Biznes
    09:44

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər

    Region
    09:43

    DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"

    Biznes
    09:39

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:36

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Biznes
    09:35

    Paytaxtın üç rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti