UEFA reytinqi: Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 09:21
Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Avropa Liqasının əsas mərhələsində I turun oyunlarına əsasən müəyyənləşib.
Ölkə 21.500 əmsalla 25-ci pillədə qərarlaşıb. 26-cı sıradakı Slovakiyanın 21.375, 24-cü mövqedəki Serbiyanın 22.375 əmsalı var.
Qeyd edək ki, sıralamada İngiltərə (96.227) birincidir.
