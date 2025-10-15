UEFA Qazaxıstan Futbol Federasiyasını cərimələyib
- 15 oktyabr, 2025
- 16:41
UEFA Qazaxıstan Futbol Federasiyasını 8750 avro cərimələyib.
"Report" xəbər verir ki, buna 21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin Qazaxıstan - İngiltərə oyununda yaşananlar səbəb olub.
Sentyabrın 8-də gerçəkləşən qarşılaşmada meydana azarkeşlərin daxil olmasına görə quruma 1250 avro cərimə tətbiq edilib. Federasiya görüşün gec başlaması ucbatından isə 7500 avro ödəməli olacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma İngiltərənin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
