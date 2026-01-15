İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    UEFA nümayəndələri Antalyada Azərbaycan hakimlərinə seminar keçiblər

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:46
    UEFA nümayəndələri Antalyada Azərbaycan hakimlərinə seminar keçiblər

    UEFA nümayəndələri Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan Azərbaycan hakimlərinə seminar keçiblər.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    AFFA-nın dəvəti ilə UEFA Hakimlər Komitəsinin üzvü tərəfindən hakimlər üçün nəzəri və praktiki seminarlar təşkil olunub. Karlos Velasko "Meydanda mövqe seçimi" və "Oyunun idarəolunması" mövzusunda praktiki seminarlar keçib.

    UEFA-nın fiziki hazırlıq üzrə məsul şəxsi Verner Helsen isə fiziki hazırlıq, praktiki hərəkətlər və qərarvermə mövzularını əhatə edən seminarda çıxış edib.

    AFFA Hakimlər Departamentinin fitnes bölməsinin rəhbəri, əməkdar məşqçi Namiq Quliyevin rəhbərliyi ilə ümumi fiziki hazırlıq üzrə məşqlər də olub, hakimlərin çəki indeksi yoxlanılıb.

    AFFA uefa seminar Təlim-məşq toplanışı Namiq Quliyev

