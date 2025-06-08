Haqqımızda

UEFA Millətlər Liqası: Ronaldu Portuqaliya millisinin İspaniyaya qarşı heyətində yer alıb

UEFA Millətlər Liqası: Ronaldu Portuqaliya millisinin İspaniyaya qarşı heyətində yer alıb Portuqaliya və İspaniya milli komandaları UEFA Millətlər Liqasının finalı üçün start heyətlərini açıqlayıb.
Futbol
8 iyun 2025 22:42
UEFA Millətlər Liqası: Ronaldu Portuqaliya millisinin İspaniyaya qarşı heyətində yer alıb

Portuqaliya və İspaniya milli komandaları UEFA Millətlər Liqasının final oyunu üçün start heyətlərini açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, Portuqaliya yığmasının heyətində Kriştianu Ronaldu da yer alıb.

Portuqaliya millisisin heyətində Dioqu Koşta, Joau Neveş, Ruben Diaş, Qonsalu İnasiu, Nunu Mendeş, Vitinya, Bernardu Silva, Bruno Fernandeş, Pedru Neto, Şiko Konseycau yer alıblar.

İspaniyanın start heyətində Unai Simon, Oskar Minqesa, Roben Le Norman, Din Hyosen, Mark Kukurelya, Martin Subimendi, Fabian Ruis, Pedri, Lamin Yamal, Niko Uilyams, Mikel Oyarsabalın adları var.

Qeyd edək ki, Almaniyanın “Arena Münhen” stadionunda baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Üçüncü yer uğrunda görüş də bu gün baş tutub. Turnirin bürünc medallarını Almaniya millisini məğlub edən Fransa yığması qazanıb. Almaniyanın “Ştutqart Arena” stadionunda keçirilən görüş qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycanın U-21 millisi Monteneqro yığması ilə heç-heçə edib
Azərbaycanın U-21 millisi Monteneqro yığması ilə heç-heçə edib
8 iyun 2025 21:51
Azərbaycanın minifutbol millisinin dünya çempionu olması münasibətilə Bakıda konsert keçirilir
FotoAzərbaycanın minifutbol millisinin dünya çempionu olması münasibətilə Bakıda konsert keçirilir
8 iyun 2025 20:46
Azərbaycan millisinin kapitanı: Dünya çempionatına ən ciddi hazırlaşan bizim komanda idi
Azərbaycan millisinin kapitanı: Dünya çempionatına ən ciddi hazırlaşan bizim komanda idi
8 iyun 2025 20:31
Azərbaycan millisinin futbolçusu Rusiya Superkubokunun qalibi olub
Azərbaycan millisinin futbolçusu Rusiya Superkubokunun qalibi olub
8 iyun 2025 19:11
UEFA Millətlər Liqasının bürünc mükafatçısı müəyyənləşib
UEFA Millətlər Liqasının bürünc mükafatçısı müəyyənləşib
8 iyun 2025 18:57
Azərbaycanın minifutbol millisinin dünya çempionu olması münasibətilə Bakıda şəhər turu keçirilir
FotoAzərbaycanın minifutbol millisinin dünya çempionu olması münasibətilə Bakıda şəhər turu keçirilir
8 iyun 2025 18:35
Bavariya Portuqaliya millisinin hücumçusunu transfer etmək istəyir
"Bavariya" Portuqaliya millisinin hücumçusunu transfer etmək istəyir
8 iyun 2025 17:21
Van Qal: “Mançester Yunayted” futbol yox, kommersiya klubudur
Van Qal: “Mançester Yunayted” futbol yox, kommersiya klubudur
8 iyun 2025 16:01
Real klubu 16 yaşlı futbolçunu transfer etməyə yaxındır
"Real" klubu 16 yaşlı futbolçunu transfer etməyə yaxındır
8 iyun 2025 15:14
Milan və Çelsi Menyanın transfer qiymətini razılaşdırıb
"Milan" və "Çelsi" Menyanın transfer qiymətini razılaşdırıb
8 iyun 2025 13:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi