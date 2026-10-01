UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkəcək
- 01 oktyabr, 2026
- 09:19
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində III tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B və D Liqalarında ümumilikdə 8 oyun keçiriləcək.
A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya millisi Serbiyanı qəbul edəcək, Niderland isə Yunanıstanın qonağı olacaq.
4-cü qrupda Portuqaliya səfərdə Danimarkanı, Norveç isə Uelsi sınağa çəkəcək.
UEFA Millətlər Liqası
III tur
1 oktyabr
A Liqası
2-ci qrup
22:45. Almaniya - Serbiya
22:45. Yunanıstan - Niderland
Xal durumu: Yunanıstan - 6, Niderland - 4, Almaniya - 1, Serbiya - 0.
4-cü qrup
22:45. Danimarka - Portuqaliya
22:45. Uels - Norveç
Xal durumu: Portuqaliya - 6, Norveç - 3, Danimarka - 3, Uels - 0.
B Liqası
3-cü qrup
22:45. İrlandiya - Avstriya
22:45. İsrail - Kosovo
Xal durumu: Avstriya - 6, Kosovo - 3, İrlandiya - 3, İsrail - 0.
D Liqası
1-ci qrup
22:45. Malta - Cəbəllütariq
Xal durumu: Malta - 3 (bir oyun), Cəbəllütariq - 1 (bir oyun), Andorra - 0 (iki oyun).
2-ci qrup
20:00. Azərbaycan - Lixtenşteyn
Xal durumu: Litva - 4 (iki oyun), Azərbaycan - 1 (1 oyun), Lixtenşteyn - 0 (bir oyun).