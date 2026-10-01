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    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkəcək

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:19
    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkəcək

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində III tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və D Liqalarında ümumilikdə 8 oyun keçiriləcək.

    A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya millisi Serbiyanı qəbul edəcək, Niderland isə Yunanıstanın qonağı olacaq.

    4-cü qrupda Portuqaliya səfərdə Danimarkanı, Norveç isə Uelsi sınağa çəkəcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    III tur

    1 oktyabr

    A Liqası

    2-ci qrup

    22:45. Almaniya - Serbiya

    22:45. Yunanıstan - Niderland

    Xal durumu: Yunanıstan - 6, Niderland - 4, Almaniya - 1, Serbiya - 0.

    4-cü qrup

    22:45. Danimarka - Portuqaliya

    22:45. Uels - Norveç

    Xal durumu: Portuqaliya - 6, Norveç - 3, Danimarka - 3, Uels - 0.

    B Liqası

    3-cü qrup

    22:45. İrlandiya - Avstriya

    22:45. İsrail - Kosovo

    Xal durumu: Avstriya - 6, Kosovo - 3, İrlandiya - 3, İsrail - 0.

    D Liqası

    1-ci qrup

    22:45. Malta - Cəbəllütariq

    Xal durumu: Malta - 3 (bir oyun), Cəbəllütariq - 1 (bir oyun), Andorra - 0 (iki oyun).

    2-ci qrup

    20:00. Azərbaycan - Lixtenşteyn

    Xal durumu: Litva - 4 (iki oyun), Azərbaycan - 1 (1 oyun), Lixtenşteyn - 0 (bir oyun).

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Almaniya millisi Futbol üzrə Niderland millisi
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