İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    UEFA Gənclər Liqası: "Benfika" - "Qarabağ" oyununun hakimləri bəlli olub

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:41
    UEFA Gənclər Liqası: Benfika - Qarabağ oyununun hakimləri bəlli olub
    Ceymi Robinson

    UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandasının Portuqaliyada "Benfika"ya qarşı keçirəcəyi oyunun təyinatları bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşmanı Şimali İrlandiyadan olan Ceymi Robinson idarə edəcək

    FIFA referisinə Adam Ceffri və Brayan Uilson kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını portuqaliyalı Dioqu Roza yerinə yetirəcək. 

    Qeyd edək ki, sentyabrın 16-da təşkil olunacaq "Benfika" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.

    UEFA Gənclər Liqası "Qarabağ" U-19 "Benfika" - "Qarabağ" hakim təyinatı əsas mərhələ

    Son xəbərlər

    10:40

    Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edib

    Maliyyə
    10:37

    Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıb

    Digər ölkələr
    10:30

    Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"

    İnfrastruktur
    10:20
    Foto

    Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyib

    Xarici siyasət
    10:17

    I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    10:15

    Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanır

    Digər ölkələr
    10:11
    Foto
    Video

    Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Digər
    10:11

    ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edib

    Digər ölkələr
    10:09

    Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti