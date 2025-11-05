İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turuna bu gün yekun vurulacaq

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:28
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turuna bu gün yekun vurulacaq

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turuna bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "Qalatasaray"ı qəbul edəcək.

    "Borussiya" səfərdə "Mançester Siti"nin, "Barselona" "Brügge"nin qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    5 noyabr

    21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Çelsi" (İngiltərə)

    21:45. "Pafos" (Kipr) - "Vilyarreal" (İspaniya)

    00:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    00:00. "İnter" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan)

    00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Bayer 04" (Almaniya)

    00:00. "Brügge" (Belçika) - "Barselona" (İspaniya)

    00:00. "Ayaks" (Niderland) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

    00:00. "Marsel" (Fransa) -"Atalanta" (İtaliya)

    00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Atletik" (İspaniya)

