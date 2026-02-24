UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir
- 24 fevral, 2026
- 09:17
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 4 qarşılaşma baş tutacaq.
Azərbaycan çempionu "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"ın qonağı olacaq.
"Atletiko" Madriddə "Brügge"ni qəbul edəcək. Bu komandalar arasındakı ilk görüş heç-heçə başa çatıb.
Digər oyunlarda "Bayer 04" "Olimpiakos"la, "İnter" isə "Budyo Qlimt"lə qarşılaşacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri
24 fevral
21:45. "Bayer 04" (Almaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
İlk oyun - 2:0
00:00. "İnter" (İtaliya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)
İlk oyun -1:3
00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
İlk oyun - 6:1
00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
İlk oyun - 0:2
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin digər görüşləri sabah baş tutacaq.