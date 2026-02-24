İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 4 qarşılaşma baş tutacaq.

    Azərbaycan çempionu "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"ın qonağı olacaq.

    "Atletiko" Madriddə "Brügge"ni qəbul edəcək. Bu komandalar arasındakı ilk görüş heç-heçə başa çatıb.

    Digər oyunlarda "Bayer 04" "Olimpiakos"la, "İnter" isə "Budyo Qlimt"lə qarşılaşacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri

    24 fevral

    21:45. "Bayer 04" (Almaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

    İlk oyun - 2:0

    00:00. "İnter" (İtaliya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)

    İlk oyun -1:3

    00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

    İlk oyun - 6:1

    00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    İlk oyun - 0:2

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin digər görüşləri sabah baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası pley-off

