UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 finalın püşkü atılıb, "Qalatasaray"ın rəqibi müəyyənləşib

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 15:17
    UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 finalın püşkü atılıb, Qalatasarayın rəqibi müəyyənləşib

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutub.

    Püşkatma nəticəsində 1/8 finalda üz-üz gələcək komandalar müəyyənləşib:

    PSJ (Fransa) - "Çelsi" (İngiltərə)

    "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

    "Nyukasl" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya)

    "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Sportinq" (Portuqaliya)

    "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə)

    "Atalanta" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya)

    "Atletiko" (İspaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

    "Bayer 04" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)

    Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin oyunları martın 10-11-i və 17-18-də keçiriləcək.

