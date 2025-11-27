UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" V turdan sonra bir nominasiyada ilk "3-lük"də yer alıb
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 09:05
"Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk beş oyununda rəqiblərdən top almağa görə üçüncü pillədə qərarlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisinin futbolçuları həmin matçlarda 227 dəfə buna nail olublar.
İspaniyanın "Atletik" (257) komandası bu nominasiyada birinci, Belçikanın "Yunion" (246) kollektivi ikincidir.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" Liqa mərhələsinin V turunda İtaliyada "Napoli"yə uduzub - 0:2. "Köhlən atlar" hazırda turnir cədvəlində 7 xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
09:48
UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilirFutbol
09:44
Foto
"Kurort Naftalan"da şərait yaxşılaşdırılıbİnfrastruktur
09:44
İndoneziyada 6,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:39
Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dolları keçibEnergetika
09:35
Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaqFutbol
09:23
UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək, "Fənərbağça" Macarıstan klubunu qəbul edəcəkFutbol
09:20
Çində qatar insanlara çırpılıb, ən azı 11 nəfər ölübDigər ölkələr
09:12
Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıbHadisə
09:05