UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın pley-offdakı rəqibinin futbolçusu zədələnib

"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində üz-üzə gələcəyi Macarıstanın "Fererntsvaroş" klubunun futbolçusu Habib Mayqa zədələnib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın baş məşqçisi Ribbi Kin Bolqarıstan təmsilçisi "Ludoqorets"ə qalib gəldikləri (3:0) III təsnifat mərhələsinin cavab oyunundan sonra mətbuat konfransında bildirib.
O, 29 yaşlı yarımmüdafiəçinin zədəsinin nə qədər ciddi olduğunu hələlik bilmədiyini söyləyib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" bu rəqibə qarşı ilk oyununu avqustun 19-da səfərdə, cavab matçını 27-də evdə keçirəcək.