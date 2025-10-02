İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bir nominasiyada ön sıralarda qərarlaşıb

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:19
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bir nominasiyada ön sıralarda qərarlaşıb

    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk iki oyununda rəqiblərdən top almağa görə ön sıralarda qərarlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi bu nominasiyada dördüncü pillədə yer alıb.

    Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv iki matçda 87 dəfə buna müvəffəq olub.

    Belçikanın "Yunion" klubu (115) birinci, İngiltərənin "Nyukasl" (97) kollektivi ikinci, İspaniya təmsilçisi "Atletik" (97) isə üçüncüdür.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" I turda "Benfika"nı Portuqaliyada 3:2, II turda "Kopenhagen"i Bakıda 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

