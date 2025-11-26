UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura yekun vurulur
- 26 noyabr, 2025
- 09:20
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində V tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə daha 9 görüş baş tutacaq.
"Qarabağ"ın rəqiblərindən "Liverpul" evdə PSV, "Ayntraxt" isə "Atalanta" ilə üz-üzə gələcək.
"Real" səfərdə"Olimpiakos"un qonağı olacaq. PSJ isə doğma meydanda "Tottenhem"lə qarşılaşcaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
26 noyabr
21:45. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Kayrat" (Qazaxıstan)
21:45. "Pafos" (Kipr) - "Monako" (Fransa)
00:00. PSJ (Fransa) - "Tottenhem" (İngiltərə)
00:00. "Liverpul" (İngiltərə) - PSV (Niderland)
00:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya)
00:00. "Atletik" (İspaniya) - "İnter" (İtaliya)
00:00. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya)
00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Brügge" (Belçika)
00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Real" (İspaniya)