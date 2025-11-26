İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura yekun vurulur

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:20
    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura yekun vurulur

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində V tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə daha 9 görüş baş tutacaq.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Liverpul" evdə PSV, "Ayntraxt" isə "Atalanta" ilə üz-üzə gələcək.

    "Real" səfərdə"Olimpiakos"un qonağı olacaq. PSJ isə doğma meydanda "Tottenhem"lə qarşılaşcaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    V tur

    26 noyabr

    21:45. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Kayrat" (Qazaxıstan)

    21:45. "Pafos" (Kipr) - "Monako" (Fransa)

    00:00. PSJ (Fransa) - "Tottenhem" (İngiltərə)

    00:00. "Liverpul" (İngiltərə) - PSV (Niderland)

    00:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya)

    00:00. "Atletik" (İspaniya) - "İnter" (İtaliya)

    00:00. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya)

    00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Brügge" (Belçika)

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Real" (İspaniya)

    UEFA Çempionlar Liqası "Liverpul" klubu "Tottenhem" "Bavariya" klubu "İnter" klubu

    Son xəbərlər

    09:46

    Yelena Parxomenko ilk dəfə beynəlxalq oyuna təyinat alıb

    Komanda
    09:45

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:34

    Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun son oyunu Tovuzda keçiriləcək

    Komanda
    09:23
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının üç qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    09:22
    Foto

    BŞİH: Qarlı havalara hazırlıqla bağlı müşavirələr başa çatıb, hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edilib

    Daxili siyasət
    09:20

    Lənkəranın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:20

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura yekun vurulur

    Futbol
    09:14

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2025)

    Maliyyə
    09:10

    Ötən gün 17 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti