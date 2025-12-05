İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" Portuqaliya klubu ilə cavab matçına çıxacaq

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:22
    UEFA Çempionlar Liqası: Araz-Naxçıvan Portuqaliya klubu ilə cavab matçına çıxacaq

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün "Benfika"(Portuqaliya) ilə cavab matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondakı "Pavilyao Fidelidade"də, saat 21:30-da start götürəcək.

    Görüşü serbiyalı hakimlər - Petar Radoyçiç, Nikola Rabrenoviç və Yasmina Mikoska idarə edəcəklər.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında Bakıda keçirilən ilk matçda Portuqaliya təmsilçisi 9:0 hesablı qələbə qazanıb.

