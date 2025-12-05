UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" Portuqaliya klubu ilə cavab matçına çıxacaq
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 09:22
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün "Benfika"(Portuqaliya) ilə cavab matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondakı "Pavilyao Fidelidade"də, saat 21:30-da start götürəcək.
Görüşü serbiyalı hakimlər - Petar Radoyçiç, Nikola Rabrenoviç və Yasmina Mikoska idarə edəcəklər.
Qeyd edək ki, komandalar arasında Bakıda keçirilən ilk matçda Portuqaliya təmsilçisi 9:0 hesablı qələbə qazanıb.
Son xəbərlər
09:51
Rövşən Rüstəmov: "ADY-nin istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır"İnfrastruktur
09:49
Şamil Ayrım: Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı və onların mədəni abidələrinin bərpası sülhün əsas şərtlərindəndirXarici siyasət
09:45
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:44
Azərbaycan alpinisti Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edibFərdi
09:43
İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıbDigər ölkələr
09:39
İlham Əliyev: İnanırıq ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının sülhsevər üzvləri öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqDaxili siyasət
09:37
Əziz Ələkbərli: Ermənistan hələ də azərbaycanlıların geriyə qayıdış hüququnu inkar edirXarici siyasət
09:37
Prezident: Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlıların mədəni irsini zaman-zaman məhv etmişdirXarici siyasət
09:37