UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək
- 23 oktyabr, 2025
- 09:22
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində bu gün III turun oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Avropanın yaşıl meydanlarında 18 qarşılaşma baş tutacaq.
Türkiyənin "Fənərbağça" klubu evdə "Ştutqart"la, "Roma" isə "Viktoriya" ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
23 oktyabr
18:30. "Feyenoord" (Niderland) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)
20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ştutqart" (Almaniya)
20:45. "Braqa" (Portuqaliya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
20:45. "Lion" (Fransa) - "Bazel" (İsveçrə)
20:45. FCSB (Rumıniya) - "Bolonya" (İtaliya)
20:45. "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Aston Villa" (İngiltərə)
20:45. "Genk" (Belçika) - "Betis" (İspaniya)
20:45. "Brann" (Norveç) - "Reyncers" (Şotlandiya)
23:00. "Roma" (İtaliya) - "Viktoriya" (Çexiya)
23:00. "Lill" (Fransa) - PAOK (Yunanıstan)
23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Şturm" (Avstriya)
23:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Midtyullann" (Danimarka)
23:00. "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan)
23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Utrext" (Niderland)
23:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Portu" (Portuqaliya)
23:00. "Selta" (İspaniya) - "Nitsa" (Fransa)
23:00. "Malmö" (İsveç) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)