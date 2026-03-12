Tyaqo Pitarç "Real"ın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib
Futbol
- 12 mart, 2026
- 11:26
İspaniyalı futbolçu Tyaqo Pitarç İspaniyanın "Real" klubunun tarixinə düşüb.
"Report"un məlumatına görə, 18 yaşlı yarımmüdafiəçi buna İngiltərənin "Mançester Siti" komandasına qalib gəldikləri UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda start heyətində meydana çıxmaqla nail olub.
O, qarşılaşma vaxtı 18 yaş 220 günündə olub. Bu isə onu ÇL-in pley-off mərhələsində Madrid təmsilçisi üçün ilk "11-lik"də matça başlayan ən gənc ispan futbolçu edib.
Pitarç "Kral klubu"nun əfsanəvi oyunçusu Raul Qonsalesin rekordunu qırıb. Sabiq hücumçu 1996-cı ildə 18 yaş 253 günündə "Yuventus"la görüşdə iştirak edib.
Qeyd edək ki, "Real" "Mançester Siti"ni üç cavabsız qolla üstələyib.
Son xəbərlər
12:27
İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıbRegion
12:27
Foto
NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülübBiznes
12:26
4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddurİKT
12:24
Foto
İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşübXarici siyasət
12:22
Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:22
Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaqRegion
12:21
Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidirXarici siyasət
12:19
Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərirXarici siyasət
12:18
Foto