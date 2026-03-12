İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Tyaqo Pitarç "Real"ın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 11:26
    Tyaqo Pitarç Realın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib

    İspaniyalı futbolçu Tyaqo Pitarç İspaniyanın "Real" klubunun tarixinə düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, 18 yaşlı yarımmüdafiəçi buna İngiltərənin "Mançester Siti" komandasına qalib gəldikləri UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda start heyətində meydana çıxmaqla nail olub.

    O, qarşılaşma vaxtı 18 yaş 220 günündə olub. Bu isə onu ÇL-in pley-off mərhələsində Madrid təmsilçisi üçün ilk "11-lik"də matça başlayan ən gənc ispan futbolçu edib.

    Pitarç "Kral klubu"nun əfsanəvi oyunçusu Raul Qonsalesin rekordunu qırıb. Sabiq hücumçu 1996-cı ildə 18 yaş 253 günündə "Yuventus"la görüşdə iştirak edib.

    Qeyd edək ki, "Real" "Mançester Siti"ni üç cavabsız qolla üstələyib.

