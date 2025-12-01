Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandalarının start heyətləri müəyyənləşib
Futbol
- 01 dekabr, 2025
- 20:15
Türkiyə Superliqasının XIV turunda qarşılaşacaq "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, "Şükrü Saracoğlu" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
"Fənərbağça": Ederson, Nelson Semedo, Milan Şkrinyar, Ceyden Ostervolde, Arçi Braun, Edson Alvares, İsmail Yüksek, Kərəm Aktürkoğlu, Marko Asensio, Nene Dorqeles, Yussef En-Neseri
"Qalatasaray": Uğurcan Çakır, Davinson Sançes, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lukas Torreyra, Qabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Viktor Osimhen.
