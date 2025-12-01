İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandalarının start heyətləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 20:15
    Türkiyə Superliqası: Fənərbağça və Qalatasaray komandalarının start heyətləri müəyyənləşib

    Türkiyə Superliqasının XIV turunda qarşılaşacaq "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Şükrü Saracoğlu" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

    Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

    "Fənərbağça": Ederson, Nelson Semedo, Milan Şkrinyar, Ceyden Ostervolde, Arçi Braun, Edson Alvares, İsmail Yüksek, Kərəm Aktürkoğlu, Marko Asensio, Nene Dorqeles, Yussef En-Neseri

    "Qalatasaray": Uğurcan Çakır, Davinson Sançes, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lukas Torreyra, Qabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Viktor Osimhen.

    Son xəbərlər

    20:47

    Ərdoğan Qara dənizdə tankerlərə edilən hücumla bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    20:41

    Makron: Yalnız Ukraynanın ərazi ilə bağlı danışıqlar aparmaq hüququ var

    Digər ölkələr
    20:20

    Zelenski: Danışıqlarda ən çətin məsələ ərazi mübahisəsi idi

    Digər ölkələr
    20:19

    "SOCAR Fiber" Türkiyədə fiber-optik infrastrukturun modernləşdirilməsinə 10 milyon dollar cəlb edib

    İKT
    20:15

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandalarının start heyətləri müəyyənləşib

    Futbol
    20:07

    Vasile Soare: Rumıniya Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sabitlik yaratmaq səylərini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    20:04
    Foto

    Bakıda yeniyetmə cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    19:53

    Makron: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində iş başa çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Səfir: Azərbaycanla Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dollar təşkil edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti