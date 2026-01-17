"Turan Tovuz" yoxlama oyununda Polşa "Poqon"una uduzub
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 19:08
Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Turan Tovuz" yoxlama oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, qərb kollektivi Polşa təmsilçisi "Poqon"la üz-üzə gəlib
Matç rəqibin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.
"Turan Tovuz"un qollarını Ayxan Hüseynov (26) və İbrahima Vaci (34) vurublar.
Qeyd edək ki, Kurban Berdıyevin baş məşqçisi olduğu komandanın hazırlıq prosesi yanvarın 18-də başa çatacaq.
