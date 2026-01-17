İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Turan Tovuz" yoxlama oyununda Polşa "Poqon"una uduzub

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 19:08
    Turan Tovuz yoxlama oyununda Polşa Poqonuna uduzub

    Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Turan Tovuz" yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, qərb kollektivi Polşa təmsilçisi "Poqon"la üz-üzə gəlib

    Matç rəqibin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Turan Tovuz"un qollarını Ayxan Hüseynov (26) və İbrahima Vaci (34) vurublar.

    Qeyd edək ki, Kurban Berdıyevin baş məşqçisi olduğu komandanın hazırlıq prosesi yanvarın 18-də başa çatacaq.

    "Turan Tovuz" klubu poqon Təlim-məşq toplanışı Yoxlama oyunu

