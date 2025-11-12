Tuncay Şanlı yenidən "Fənərbağça" ilə anlaşıb
Futbol
- 12 noyabr, 2025
- 15:28
Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun əfsanəvi futbolçularından Tuncay Şanlı sabiq komandasına qayıdıb.
"Report" xəbər verir ki, sabiq hücumameyilli yarımmüdafiəçi İstanbul təmsilçisində inkişaf direktoru vəzifəsinə təyin olunub.
O, aşağı yaş qruplarından ibarət kollektivlərlə əsas komanda arasında struktur koordinasiyanın gücləndirilməsinə çalışacaq.
Qeyd edək ki, Tuncay Şanlı 2002-2007-ci illərdə "Fənərbağça"da çıxış edib. Bu müddət ərzində o, 154 oyunda 59 qol vurub.
