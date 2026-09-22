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    Tacikistan millisinin baş məşqçisi İqor Angelovski: "Azərbaycanla yoldaşlıq görüşü maraqlı olacaq"

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 17:23
    Tacikistan millisinin baş məşqçisi İqor Angelovski: Azərbaycanla yoldaşlıq görüşü maraqlı olacaq

    Azərbaycanla yoldaşlıq görüşü maraqlı olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Tacikistan millisinin baş məşqçisi İqor Angelovski Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri yoldaşlıq oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

    50 yaşlı şimali makedoniyalı mütəxəssis qələbə qazanmağa kökləndiklərini söyləyib:

    "Bakıda olmaqdan dolayı çox məmnunam. Ev sahibi komanda bizə hər cür şərait yaradıb. Sabah bizi Azərbaycanla maraqlı qarşılaşma gözləyir".

    O, bütün rəqiblərə hörmətlə yanaşdıqlarını vurğulayıb:

    "Qarşıda bizi Azərbaycandan başqa, Çin və Fələstinlə də oyunlar gözləyir. Bütün rəqiblərə hörmətlə yanaşırıq. Azərbaycan yaxşı komandadır. Sizin yığma Millətlər Liqasında D qrupunda olmağa layiq deyil".

    İ.Angelovski nəticəyə önəm verdiklərini bildirib:

    "Yoldaşlıq görüşü olsa da, nəticəni önəmli hesab edirik. Çalışacağıq ki, Tacikistan millisinin azarkeşlərini sevindirək. "Turan Tovuz"un qapıçısı Oleq Baklovun sabahkı görüşdə meydana çıxıb-çıxmayacağını isə indidən deyə bilmərəm".

    Mütəxəssis Azərbaycan klublarının avrokuboklarda uğurlu çıxışına da toxunub:

    "Sabah" klubunu və baş məşqçisi Valdas Dambrauskası uğurlu nəticələrə görə təbrik edirəm. Eyni uğuru ötən il "Qarabağ" qazanmışdı. Təəssüf ki, klub səviyyəsində qazanılan qələbələr milli komandanın nəticələrində əksini tapmır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - Tacikistan matçı sentyabrın 23-də, saat 20:00-da 8-ci km qəsəbə stadionunda start götürəcək.

    İqor Angelovski Tacikistan millisi

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