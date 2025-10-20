İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    Sumqayıt Premyer Liqada 75-ci ev qələbəsini qazanıb

    "Sumqayıt" Premyer Liqada 75-ci ev qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi buna 223-cü matçında nail olub.

    Bu, Misli Premyer Liqasının VIII turuna təsadüf edib. Sumqayıtın eyniadlı klubu öz meydanında "Karvan-Yevlax"ı üstələyib – 4:1.

    İlk ev qələbəsi 2011/2012 mövsümünə təsadüf edən komanda 2011-ci il oktyabrın 30-da AZAL-a 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. "Sumqayıt" ölkə çempionatlarının yüksək dəstəsində 75 və daha çox qələbə qazanan 12-ci komandadır.

