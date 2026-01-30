İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Komandanın oyunundan razı qalmadım"

    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 17:45
    Sumqayıtın baş məşqçisi: Komandanın oyunundan razı qalmadım

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç Misli Premyer Liqasının XVIII turunda "Karvan-Yevlax"la matçda komandasının oyunundan razı qalmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bunu matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, qələbəyə rəğmən oyun keyfiyyətindən tam razı olmadığını qeyd edib:

    "Qalib gəlsək də, oyunumuzdan tam razı qaldığımı deyə bilmərəm. Ötürmələr və cərimə zərbələri zamanı səhvlərə yol verirdik ki, bu da qapımızda təhlükə ilə nəticələnirdi. Oyunumuzu daha təkmilləşdirmək üçün bunların üzərində çalışıb növbəti tura hazırlaşacağıq".

    Qeyd edək ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan "Karvan-Yevlax" - "Sumqayıt" matçı qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Saşa iliç Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti