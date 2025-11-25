İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Siyasət Əsgərov: "Banqladeşdəki turnirdə yaxşı nəticə qazanamaq üçün maksimum çalışacağıq"

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:13
    Siyasət Əsgərov: Banqladeşdəki turnirdə yaxşı nəticə qazanamaq üçün maksimum çalışacağıq

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Banqladeşdə iştirak edəcəyi "FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025" turnirində yaxşı nəticə qazanmaq üçün maksimum çalışacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında millinin baş məşqçisi Siyasət Əsgərov deyib.

    Mütəxəssis rəqibləri təhlil etdiklərini söyləyib:

    "Noyabrın 29-da Malayziya, dekabrın 2-də isə Banqladeş mililəri ilə oynayacağıq. Hər ikisi yaxşı rəqiblərdir. Son oyunlarını təhlil etmişik. Üstün cəhətləri var. Amma biz də turnirdə yaxşı nəticə qazanmaq üçün maksimum çalışırıq. Martda Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniya və Macarıstanla oyunlarımız var. Həmin qarşılaşmalara hazırlıq üçün önəmli turnirdir. Əvvəlki səhvlərimizin üzərində çalışacağıq".

    O, komandanın hazır vəziyyətdə olduğunu bildirib:

    "Düşünürəm ki, yarış maraqlı keçəcək. Çünki Malayziya və Banqladeş komandalarına qarşı oynayacağıq. Həmçinin bu turnir toplanışa rəng qatacaq. Rəsmi oyunlardan əvvəl çox önəmli hazırlıqdır. Şükürlər olsun ki, dəvət etdiyimiz futbolçuların hər biri hazırdır. Heç bir sıxıntımız yoxdur".

    Qeyd edək ki, S.Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Banqladeşin paytaxtı Dəkkədə təşkil olunacaq turnirdə Malayziya və təşkilatçı ölkənin yığması ilə mübarizə aparacaq. Komanda noyabrın 29-da Malayziya, dekabrın 2-də Banqladeş ilə Milli stadionda qarşılaşacaq.

    Banqladeş siyasət əsgərov Azərbaycan millisi Malayziya

    Son xəbərlər

    12:25

    Bir vəkilin Kollegiya üzvlüyündən xaric edilməsi barədə qərar qəbul edilib

    Hadisə
    12:24

    BCG: Neft-qaz sənayesinə yaxın 25 il ərzində hər il 350 milyard dollar investisiya təıəb olunur

    Energetika
    12:23

    Yamal və Rafinya "Çelsi" ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    Futbol
    12:22

    Bakıda 18, rayonlarda 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:21

    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    12:20

    Sabah Cəlilabadda 3200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:19
    Foto

    "Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək" layihəsi uğurla davam etdirilir

    Sənaye
    12:13

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu: "Komandaya yerli mütəxəssisin baş məşqçi təyin olunmasını istəyirəm"

    Futbol
    12:09
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti