    Şirvan şəhəri üzrə "Məktəbli Kuboku" turnirinə start verilib

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:36
    Şirvan şəhəri üzrə Məktəbli Kuboku turnirinə start verilib

    AFFA ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Şirvan şəhəri üzrə "Məktəbli Kuboku" turnirinə start verilib.

    "Report" milli assosiasiyanın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, açılış mərasiminin ardından ilk oyunlar keçirilib.

    Yarışda 7-ci sinif oğlanlar, 5-ci sinif oğlan və qızlar olmaqla ümumilikdə 14 məktəbin 36 komandası qüvvəsini sınayacaq.

    Daxili birincilik başa çatdıqdan sonra hər üç qrup üzrə çempion komanda rayonu bölgə yarışlarında - Regional finallarda təmsil edəcək.

    Qeyd edək ki, "Məktəbli Kuboku" turnirinin təşkilində əsas məqsəd məktəblilər arasında futbolun kütləviliyini artırmaq, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və uşaqlarda komanda ruhunun formalaşmasına töhfə verməkdir. Layihə çərçivəsində ölkənin bütün bölgələrində məktəblər arasında yarışlar keçiriləcək, qaliblər respublika birinciliyində qüvvələrini sınayacaqlar.

