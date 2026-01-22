"Səbail" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 22 yanvar, 2026
- 11:13
Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Səbail" dövrələrarası fasilədə heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi Qurban Səfərovu heyətinə qatıb.
Son olaraq "Mingəçevir"də çıxış etmiş U-21 millimizin üzvü ilə müqavilənin müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.
