İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Səbail" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 11:13
    Səbail heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Səbail" dövrələrarası fasilədə heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi Qurban Səfərovu heyətinə qatıb.

    Son olaraq "Mingəçevir"də çıxış etmiş U-21 millimizin üzvü ilə müqavilənin müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.

    Qurban Səfərov Azərbaycan I Liqası "Səbail" klubu "Mingəçevir" klubu

    Son xəbərlər

    11:46

    Almaniya səfirliyi "Qarabağ"ı qələbə münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    11:45

    Ermənistanın bu il xarici kreditlərə olan ehtiyacı 675 milyon dollara yaxındır

    Region
    11:42

    "Kəpəz" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    11:38

    Gürcüstanda narkocinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 88 nəfər həbs edilib

    Region
    11:35

    Uitkoff Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    11:30
    Foto

    İsveçrədən Azərbaycana gətirilən uşaq qidasında çirkləndirici aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    11:22

    Şəhid qardaşı: Elvinin igidliyi ilə düşmən tapdağında olan postumuz azad edilib

    Daxili siyasət
    11:18

    Azərbaycanda vergi orqanlarına müraciətlər 8 %-ə yaxın azalıb

    Biznes
    11:14
    Foto
    Video

    FHN avtomobil şinlərinin satışı anbarında yanğın təhlükəsinin qarşısını alıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti