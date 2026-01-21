İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Samir Abasov: "İnanıram ki, "Qarabağ" "Ayntraxt" üzərində qələbə qazanacaq"

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 13:28
    Samir Abasov: İnanıram ki, Qarabağ Ayntraxt üzərində qələbə qazanacaq

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Samir Abasov UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VII turu çərçivəsində Bakıda baş tutacaq "Ayntraxt"la oyunda "Qarabağ"ın qələbə qazanacağını düşünür.

    Mütəxəssis bunu "Report" açıqlamasında bildirib.

    S.Abasov rəqib komandanın gücünə və oyunun gərgin keçəcəyinə də toxunub:

    "Qarabağ'a uğurlar arzulamaq istəyirəm və inanıram ki, mərhələni adlayacaq. Rəqibin adı mənə ağır gəlir, yəni Almaniya çempionatında oynayan bir komandadır. Amma ümid həmişə var. "Qarabağ" həmişə çətin rəqibləri udub, qələbə qazanıb. Özüm də bunları yaşadığımdan bilirəm ki, gərginlik olacaq. Çünki son şans məsələsi var, həm məşqçilər, həm də futbolçular bunu yaxşı bilirlər".

    Mütəxəssis "Qarabağ"ın bu mərhələyə qədər gəlməsinin böyük uğur olduğunu vurğulayıb:

    "İnanıram ki, qələbə qazanacaqlar. Amma qazansalar da, qazanmasalar da, ən azından bu həyəcanı bizə yaşadıblar. İndi "Ayntraxt"la "Qalatasaray" və "Real"ın deyil, məhz "Qarabağ"ın oyununu müzakirə edirik. Bunları bizə yaşatdıqları üçün "Qarabağ"ın həm məşqçilərinə, həm futbolçularına "çox sağ ol" deyirəm".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" – "Ayntraxt" qarşılaşması bu gün, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

    Samir Abasov "Qarabağ" klubu "Ayntraxt" UEFA Çempionlar Liqası

