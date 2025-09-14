İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Futbol
    • 14 sentyabr, 2025
    • 18:40
    Şamaxı bu mövsüm Premyer Liqada ilk qələbəsini qazanıb

    Misli Premyer Liqasının IV turunda "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Qolları Alfons Msanqa (38) Andrey Tirkoveanu (45) və Sezar Enrike  (71) vurublar.

    Cari mövsüm ilk qələbəsini qazanan "Şamaxı" xallarının sayını 5-ə çatdırıb. "Karvan-Yevlax"ın hesabında 4 xal var.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki, "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni, "İmişli" isə "Sumqayıt"ı bir cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Zirə" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    Misli Premyer Liqası Tur Futbol "Şamaxı" klubu "Karvan-Yevlax"

