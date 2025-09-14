"Şamaxı" bu mövsüm Premyer Liqada ilk qələbəsini qazanıb
Futbol
- 14 sentyabr, 2025
- 18:40
Misli Premyer Liqasının IV turunda "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Qolları Alfons Msanqa (38) Andrey Tirkoveanu (45) və Sezar Enrike (71) vurublar.
Cari mövsüm ilk qələbəsini qazanan "Şamaxı" xallarının sayını 5-ə çatdırıb. "Karvan-Yevlax"ın hesabında 4 xal var.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki, "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni, "İmişli" isə "Sumqayıt"ı bir cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Zirə" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
