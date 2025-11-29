"Sabah" Premyer Liqanın XIII turunda "İmişli"yə qalib gəlib
Futbol
- 29 noyabr, 2025
- 16:24
Misli Premyer Liqasının XIII turunda "Sabah" səfərdə "İmişli"yə qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan oyunda "bayquşlar" 3:0 hesablı qələbəyə seviniblər.
Bakı klubunun qollarını Amin Seydiyev (54) Stiv Solvet (60) və Kahim Parris (90+3) vurublar.
25 xalı olan "Sabah" turnir cədvəlində üçüncü sırada yer alıb. "İmişli" isə 15 xalla səkkizincidir.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində "Zirə" "Kəpəz"i 2:0 hesabı ilə məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" görüşündə isə hesab açılmayıb.
Tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.
