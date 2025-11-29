İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Sabah" Premyer Liqanın XIII turunda "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 16:24
    Sabah Premyer Liqanın XIII turunda İmişliyə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XIII turunda "Sabah" səfərdə "İmişli"yə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan oyunda "bayquşlar" 3:0 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Bakı klubunun qollarını Amin Seydiyev (54) Stiv Solvet (60) və Kahim Parris (90+3) vurublar.

    25 xalı olan "Sabah" turnir cədvəlində üçüncü sırada yer alıb. "İmişli" isə 15 xalla səkkizincidir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində "Zirə" "Kəpəz"i 2:0 hesabı ilə məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" görüşündə isə hesab açılmayıb.

    Tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.

