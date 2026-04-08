    Sabah Premyer Liqada 50-ci səfər qələbəsini qazanıb

    "Sabah" Misli Premyer Liqasında 50-ci səfər qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu, çempionatın XXVI turuna təsadüf edib.

    Bakı klubu "Araz-Naxçıvan"a 4:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Sabah" 120-ci səfərində "50"yə çatıb. Paytaxt təmsilçisi ilk qələbəsini Premyer Liqadakı debüt matçında – 2018-ci il avqustun 12-də "Şamaxı" üzərində qazanıb – 1:0.

    "Sabah" turnirin tarixinə rəqib meydanında 50 və daha çox oyunda qalib gələn 11-ci komanda kimi düşüb. Bakılılar bu göstəricidə "Şəmkir"ə çatıb.

