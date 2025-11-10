"Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurub
Futbol
- 10 noyabr, 2025
- 09:55
"Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yubiley qoluna İqor Noqeyra imza atıb.
O, Misli Premyer Liqasının XI turunun "Kəpəz"lə səfər görüşündə (3:1) komandasının sonuncu topunun müəllifi olub. "Sabah" yüksək dəstədəki 222-ci matçında 300-ə çatıb. Paytaxt təmsilçisi ölkə çempionatları tarixində buna nail olan 15-ci komandadır. Bakı klubu evdə 158, səfərdə 142 dəfə fərqlənib.
Qeyd edək ki, "Sabah" ilk qolunu 2018-ci il avqustun 12-də "Keşlə" ilə səfər matçında imza atıb – 1:0. Həmin qolun müəllifi Marko Deviç olub.
Son xəbərlər
10:35
Şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda "Brent" markalı neft bahalaşıbEnergetika
10:29
Tayvanda 5,3 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
10:25
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edibHərbi
10:24
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 7 %-dən çox artırıbBiznes
10:12
"Zirə" komandası tarixində 400-cü oyununu keçiribFutbol
10:08
TAP vasitəsilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıbEnergetika
09:55
"Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurubFutbol
09:48
Bakıda avtoxuliqanlıq edərək videosunu "TikTok"da paylaşan sürücü həbs edilibHadisə
09:47
Foto
Video