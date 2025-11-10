İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    "Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurub

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 09:55
    Sabah Premyer Liqada 300-cü qolunu vurub

    "Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yubiley qoluna İqor Noqeyra imza atıb.

    O, Misli Premyer Liqasının XI turunun "Kəpəz"lə səfər görüşündə (3:1) komandasının sonuncu topunun müəllifi olub. "Sabah" yüksək dəstədəki 222-ci matçında 300-ə çatıb. Paytaxt təmsilçisi ölkə çempionatları tarixində buna nail olan 15-ci komandadır. Bakı klubu evdə 158, səfərdə 142 dəfə fərqlənib.

    Qeyd edək ki, "Sabah" ilk qolunu 2018-ci il avqustun 12-də "Keşlə" ilə səfər matçında imza atıb – 1:0. Həmin qolun müəllifi Marko Deviç olub.

    Sabah klubu 300-cü qol yubiley qolu Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    10:35

    Şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda "Brent" markalı neft bahalaşıb

    Energetika
    10:29

    Tayvanda 5,3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:25

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    10:24

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 7 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:12

    "Zirə" komandası tarixində 400-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:08

    TAP vasitəsilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    09:55

    "Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurub

    Futbol
    09:48

    Bakıda avtoxuliqanlıq edərək videosunu "TikTok"da paylaşan sürücü həbs edilib

    Hadisə
    09:47
    Foto
    Video

    Naxçıvanda Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti