"Sabah"ın baş məşqçisi: "Aşağı yaş qruplarımız Avropadakı həmyaşıdlarından geri qalmırlar"
- 27 oktyabr, 2025
- 17:11
"Sabah"ın aşağı yaş qruplarından ibarət komandaları Avropadakı həmyaşıdlarından geri qalmırlar.
Bunu "Report"a açıqlamasında "Sabah"ın 12 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin baş məşqçisi Məhərrəm Müslümzadə deyib.
O, komandanın Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən "Antalya Friendship Cup" turnirindəki uğurlu çıxışını dəyərləndirib:
"Bu cür beynəlxalq turnirlər uşaqlarımızın inkişafı üçün vacibdir. Yarış ümumilikdə çox yaxşı təşkil olunmuşdu. Komandamız oyunları yüksək səviyyədə keçirdi. Matçların hamısını qələbə ilə başa vurub, çempion olduq".
O, yarışın detallarından danışıb:
"Turnir bir neçə yaş qrupu üzrə keçirilirdi. Bizim iştirak etdiyimiz U-12-lərin yarışında 12 komanda hərəsində 6 olmaqla iki qrupa ayrılmışdı. Biz Rusiyanın "Yunayted" (Yekaterinburq), "Dinamo" (Moskva), İrlandiyanın "Tempo", İraqın "Amman" komandaları ilə birlikdə B qrupunda yer almışdıq. Qrupda keçirdiyimiz 5 oyunun hamısını qələbə ilə başa vurduq. Yarımfinalda Litvanın "Margiris" komandasına 1:0, finalda ise "Yunayted"ə 3:0 hesabı ilə qalib gələrək, çempion olduq".
M.Müslümzadə "Sabah"ın U-12 komandasının çıxışından razı olduğunu dilə gətirib:
"Uşaqlar istədiyimiz oyunu, arzu, istək və motivasiyanı meydançada göstərməyi bacardılar. Ümumiyyətlə, bizim U-10, U-11, U-12 komandalarımızın beynəlxalq turnirlərdə keçirdikləri oyunlara əsasən deyə bilərəm ki, bu yaş qrupları Avropadakı həmyaşıdlarından geri qalmırlar. Sadəcə, daha çox beynəlxalq oyun təcrübəsi lazımdır ki, belə turnirlər də bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir".