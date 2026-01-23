Ronaldunun çıxış etdiyi klub "Arsenal"ın futbolçusunu istəyir

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:47
    Ronaldunun çıxış etdiyi klub Arsenalın futbolçusunu istəyir

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun futbolçusu Qabriel Martinelli karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Kriştianu Ronaldunun çıxış etdiyi "Əl-Nəsr" 24 yaşlı vingerlə maraqlanır.

    Braziliyalı oyunçu ötən ildə də bu ölkədən təkliflər alıb. Lakin o, Avropada qalmağı üstün tutub.

    Onun yayda fikrini dəyiş-dəyişməyəcəyi hələlik məlum deyil.

    Qeyd edək ki, Qabriel Martinelli 2019-cu ildən "Arsenal"ın formasını geyinir.

    Qabriel Martinelli Arsenal klubu Əl-Nəsr klubu Kriştianu Ronaldu İngiltərə Səudiyyə Ərəbistanı

