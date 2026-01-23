Ronaldunun çıxış etdiyi klub "Arsenal"ın futbolçusunu istəyir
Futbol
23 yanvar, 2026
- 09:47
İngiltərənin "Arsenal" klubunun futbolçusu Qabriel Martinelli karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Kriştianu Ronaldunun çıxış etdiyi "Əl-Nəsr" 24 yaşlı vingerlə maraqlanır.
Braziliyalı oyunçu ötən ildə də bu ölkədən təkliflər alıb. Lakin o, Avropada qalmağı üstün tutub.
Onun yayda fikrini dəyiş-dəyişməyəcəyi hələlik məlum deyil.
Qeyd edək ki, Qabriel Martinelli 2019-cu ildən "Arsenal"ın formasını geyinir.
