Roberto Mançini İngiltərə klubunu çalışdırmağa əsas namizəddir
Futbol
- 18 oktyabr, 2025
- 12:41
İtaliya yığmasının sabiq baş məşqçisi Roberto Mançini İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunu çalışdıra bilər.
"Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, o, Mançester təmsilçisinin hazırkı baş məşqçisi Ruben Amorimin yerinə əsas namizəddir.
60 yaşlı italiyalı mütəxəssis, klubun şərikli sahibi Cim Ratklif kimi Fransanın cənubunda yaşayır. Son vaxtlar onların tez-tez ictimai tədbirlərdə görüşdükləri bildirilib.
Qeyd edək ki, R.Mançini İngiltərədə 2009-2013-cü illərdə "Mançester Siti"ni çalışdırıb. Komanda onun rəhbərliyi altında 2012-ci ildə İngiltərə çempionu adını qazanıb. Məşqçinin son iş yeri Səudiyyə Ərəbistanı yığması olub. "Mançester Yunayted" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 10 xalla 10-cu yerdədir.
Son xəbərlər
13:56
XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirikRegion
13:44
"Neftçi" klubu Vinsent Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
13:41
ADB Türk İnvestisiya Fondu ilə layihələrin birgə maliyyələşdirilməsinə hazırdırMaliyyə
13:33
Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıbBiznes
13:31
Ermənistan müxalifəti hakimiyyəti inzibati resurslardan istifadə etməkdə ittiham edibRegion
13:27
ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıbİnfrastruktur
13:27
Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdırDigər ölkələr
13:24
Foto
Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılırMədəniyyət siyasəti
13:18