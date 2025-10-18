İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 12:41
    Roberto Mançini İngiltərə klubunu çalışdırmağa əsas namizəddir

    İtaliya yığmasının sabiq baş məşqçisi Roberto Mançini İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunu çalışdıra bilər.

    "Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, o, Mançester təmsilçisinin hazırkı baş məşqçisi Ruben Amorimin yerinə əsas namizəddir.

    60 yaşlı italiyalı mütəxəssis, klubun şərikli sahibi Cim Ratklif kimi Fransanın cənubunda yaşayır. Son vaxtlar onların tez-tez ictimai tədbirlərdə görüşdükləri bildirilib.

    Qeyd edək ki, R.Mançini İngiltərədə 2009-2013-cü illərdə "Mançester Siti"ni çalışdırıb. Komanda onun rəhbərliyi altında 2012-ci ildə İngiltərə çempionu adını qazanıb. Məşqçinin son iş yeri Səudiyyə Ərəbistanı yığması olub. "Mançester Yunayted" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 10 xalla 10-cu yerdədir.

