İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Rəşad Sadıqov: "Bu gün vacib 3 xal qazandıq"

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 21:52
    Rəşad Sadıqov: Bu gün vacib 3 xal qazandıq

    "Zirə" Misli Premyer Liqasının IX turunda "Sumqayıt"ı məğlub etməklə vacib 3 xal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mətbuat konfransında "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov deyib.

    Mütəxəssis 1:0 hesablı qələbəni şərh edib:

    "Yaxşı təşkilatlanmış rəqibə qarşı oyanayacağımızın fərqində idik. Oyuna yaxşı başladıq. İlk hissədə üstün oynadıq və hesabı açdıq. Fasilədən sonra isə rəqib bərabərliyi təmin etmək üçün irəli atıldı. Amma futbolçularım xarakter göstərdilər və rəqibin fərqlənməsinə imkan vermədilər. Bu gün vacib 3 xal qazandıq".

    "Zirə" klubu "Sumqayıt" klubu Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    21:52

    Rəşad Sadıqov: "Bu gün vacib 3 xal qazandıq"

    Futbol
    21:33

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    21:11

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:07

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    20:52

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    20:38

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:31

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:19

    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti