İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Rəşad Sadıqov: "Azərbaycan çempionatının oyunlarında rahat qələbə qazanmaq olmur"

    Futbol
    • 01 noyabr, 2025
    • 17:22
    Rəşad Sadıqov: Azərbaycan çempionatının oyunlarında rahat qələbə qazanmaq olmur
    Rəşad Sadıqov

    Azərbaycan çempionatında heç bir oyunda rahat qələbə qazanmaq olmur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqasının X turunda "Karvan-Yevlax"a qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qalib gəldikləri matç barədə danışıb:

    "Karvan-Yevlax" çətin rəqiblərindən biri idi. Bizi Şamaxıda necə bir qarşılaşmanın gözlədiyini bilirdik. Birinci hissəni yüksək səviyyədə keçirdik. Lakin rəqib komandanın qapıçısı çox yaxşı qurtarışlarla yadda qaldı. İlk yarıda qapımıza gələn bir zərbə qolla nəticələndi. Fasilədə futbolçulara bildirdim ki, hər şeyi düz edirsiniz və bu formada davam etmək lazımdır. Qarşılaşmada iki dəfə geriyə düşsək də, futbolçularımız nəticədə özlərində güc toplayaraq qələbə qazanmağı bacardılar. Onları təbrik edirəm".

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" - "Zirə" oyunu Bakı klubunun 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Rəşad Sadıqov Futbol "Zirə" klubu Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    17:28

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:22

    Rəşad Sadıqov: "Azərbaycan çempionatının oyunlarında rahat qələbə qazanmaq olmur"

    Futbol
    17:18

    Zaqatala sakinini döyüb öldürməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən daha biri saxlanılıb

    Hadisə
    17:09

    Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

    Daxili siyasət
    17:07

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    16:58

    Gürcüstanda dövlət qulluqçularının bir neçə yerdə işləməsi qadağan olunub

    Region
    16:52

    Azərbaycanın iki cüdoçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    16:52

    Gürcüstanda keçmiş nazir müavini həbs edilib

    Region
    16:35

    Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi sentyabrda azalıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti