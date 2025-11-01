Rəşad Sadıqov: "Azərbaycan çempionatının oyunlarında rahat qələbə qazanmaq olmur"
- 01 noyabr, 2025
- 17:22
Azərbaycan çempionatında heç bir oyunda rahat qələbə qazanmaq olmur.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqasının X turunda "Karvan-Yevlax"a qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis qalib gəldikləri matç barədə danışıb:
"Karvan-Yevlax" çətin rəqiblərindən biri idi. Bizi Şamaxıda necə bir qarşılaşmanın gözlədiyini bilirdik. Birinci hissəni yüksək səviyyədə keçirdik. Lakin rəqib komandanın qapıçısı çox yaxşı qurtarışlarla yadda qaldı. İlk yarıda qapımıza gələn bir zərbə qolla nəticələndi. Fasilədə futbolçulara bildirdim ki, hər şeyi düz edirsiniz və bu formada davam etmək lazımdır. Qarşılaşmada iki dəfə geriyə düşsək də, futbolçularımız nəticədə özlərində güc toplayaraq qələbə qazanmağı bacardılar. Onları təbrik edirəm".
Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" - "Zirə" oyunu Bakı klubunun 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.