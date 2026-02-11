İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Real" və "Barselona" İngiltərə klubunun müdafiəçisi ilə maraqlanır

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 17:36
    Real və Barselona İngiltərə klubunun müdafiəçisi ilə maraqlanır
    Kristian Romero

    İspaniyanın "Real" və "Barselona" klubları İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem"də çıxış edən futbolçu Kristian Romero ilə maraqlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mundo Deportivo" nəşri məlumat yayıb.

    Madrid təmsilçisi yayda 27 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatmaq niyyətindədir.

    İspaniyanın "Atletiko" klubu da argentinalı oyunçunu yaxından izləyir.

    Qeyd edək ki, 2022-ci ildən London təmsilçisində çıxış edən Romeronun müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

