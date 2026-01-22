"Real"ın üzvü UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 22 yanvar, 2026
    • 19:17
    İspaniyanın "Real" (Madrid) klubunun futbolçusu Vinisius Junior azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    "Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, Liqa mərhələsinin VII turunda "Monako" ilə (Fransa) keçirilən görüşdə (6:1) 1 qol vuraraq vuraraq və 3 məhsuldar ötürmə edərək komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.

    Qeyd edək ki, braziliyalı futbolçu səsvermədə Robert Navarro ("Atletik"), Robert Levandovski, Fermin Lopez (hər ikisi "Barselona") və Luis Suarezi ("Sportinq") qabaqlayıb.

