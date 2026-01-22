"Real"ın üzvü UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib
Futbol
- 22 yanvar, 2026
- 19:17
İspaniyanın "Real" (Madrid) klubunun futbolçusu Vinisius Junior azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, Liqa mərhələsinin VII turunda "Monako" ilə (Fransa) keçirilən görüşdə (6:1) 1 qol vuraraq vuraraq və 3 məhsuldar ötürmə edərək komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.
Qeyd edək ki, braziliyalı futbolçu səsvermədə Robert Navarro ("Atletik"), Robert Levandovski, Fermin Lopez (hər ikisi "Barselona") və Luis Suarezi ("Sportinq") qabaqlayıb.
Son xəbərlər
19:25
Gürcüstan Azərbaycandan kimya məhsullarının alışına çəkdiyi xərci 24 % artırıbBiznes
19:18
NATO-nun komitə sədri: Qrenlandiya ilə bağlı saziş hələ danışıqlar mərhələsindədirDigər ölkələr
19:17
Türkiyə prezidenti Pezeşkianla İrandakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
19:17
"Real"ın üzvü UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilibFutbol
19:07
Video
DİN əməliyyat keçirib, 46 kq marixuana aşkarlanıbHadisə
19:00
Zelenski: Sabah BƏƏ-də Ukrayna-ABŞ-Rusiya üçtərəfli görüşü keçiriləcəkDigər ölkələr
18:48
Mikayıl Cabbarov: "Aİ ilə nəqliyyat-logistika infrastrukturunun inkişafı müzakirə olunub"Biznes
18:48
Zelenski Trampla görüşün məhsuldar keçdiyini bildiribDigər ölkələr
18:46