    "Real"ın qapıçısı London klubuna keçə bilər

    Futbol
    22 noyabr, 2025
    • 11:02
    Realın qapıçısı London klubuna keçə bilər

    İspaniyanın "Real" klubunun qapıçısı Andrey Lunin İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edə bilər.

    "Report" "Defensa Central" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Tottenhem" 26 yaşlı qolkiperlə maraqlanır.

    London təmsilçisi ukraynalı futbolçunu qış transfer dönəmində heyətinə qatmaq niyyətindədir. London təmsilçisi oyunçu üçün 12-15 milyon avro ödəməyə də hazırdır.

    Qeyd edək ki, Andrey Lunin cari mövsüm "Real"da rəsmi oyuna çıxmayıb.

