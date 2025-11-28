"Real"ın futbolçusunun zədəsi sağalıb
Futbol
- 28 noyabr, 2025
- 22:46
İspaniya təmsilçisi "Real"ın (Madrid) vingeri Franko Mastantuono zədəsini sağaldaraq sıraya dönüb.
"Report" xəbər verir ki, 18 yaşlı oyunçunun qasıq nahiyəsində xroniki zədə olan pubalji simptomları düzəlib.
O, La Liqanın XIV turunda "Jirona"ya qarşı keçiriləcək qarşılaşmada komandasına kömək etməyə hazırdır.
Qeyd edək ki, Mastantuono cari mövsüm 9 oyun keçirib, 1 qol vurub.
