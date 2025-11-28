İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Real"ın futbolçusunun zədəsi sağalıb

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 22:46
    Realın futbolçusunun zədəsi sağalıb

    İspaniya təmsilçisi "Real"ın (Madrid) vingeri Franko Mastantuono zədəsini sağaldaraq sıraya dönüb.

    "Report" xəbər verir ki, 18 yaşlı oyunçunun qasıq nahiyəsində xroniki zədə olan pubalji simptomları düzəlib.

    O, La Liqanın XIV turunda "Jirona"ya qarşı keçiriləcək qarşılaşmada komandasına kömək etməyə hazırdır.

    Qeyd edək ki, Mastantuono cari mövsüm 9 oyun keçirib, 1 qol vurub.

