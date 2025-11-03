"Real"ın futbolçusunda xroniki zədə aşkarlanıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:39
    İspaniya təmsilçisi "Real"ın (Madrid) futbolçusu Franko Mastantuonoda zədə aşkarlanıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı vingerə xroniki qasıq zədəsi olan pubalji diaqnozu qoyulub.

    Daha əvvəl eyni diaqnoz "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Lamin Yamala da qoyulmuşdu.

    Qeyd edək ki, Franko Mastantuono bu mövsüm "Real"ın heyətində 12 oyuna çıxıb, bir qol vurub, bir məhsuldar ötürmə verib.

