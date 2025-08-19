Haqqımızda

Rahid Əmirquliyev: "Şahdağ Qusar"ın yaşaması üçün hər şey etməyə hazıram"

Rahid Əmirquliyev: "Şahdağ Qusar"ın yaşaması üçün hər şey etməyə hazıram" "Şahdağ Qusar"ın yeni prezidenti Rahid Əmirquliyev klubun fəaliyyətini davam etdirməsi üçün əlindən gələn hər şey etməyə hazırdır.
Futbol
19 avqust 2025 10:29
Rahid Əmirquliyev: Şahdağ Qusarın yaşaması üçün hər şey etməyə hazıram

"Şahdağ Qusar"ın yeni prezidenti Rahid Əmirquliyev klubun fəaliyyətini davam etdirməsi üçün əlindən gələn hər şey etməyə hazırdır.

Bunu "Report"a açıqlamasında I Liqa təmsilçisinin yeni rəhbərinin özü deyib.

O, Qusar klubuna prezident təyin olunmasından danışıb:

"İstədik ki, Qusarda futbol yaşasın. Uzun illərdir "Şahdağ Qusar"a dəstək göstərən sponsor artıq əməkdaşlığı bitirib. Onlara əvvəlki illərdə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Hər kəsin bildiyi kimi komanda yayda ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdi. Düşündüm ki, bu komandaya sahib çıxmalıyam. Bu işdə bizə dəstək olan Futbolun İnkişafı Fonduna təşəkkür edirəm. Qusarda futbol yaşamalıdır. İstəmərəm ki, II Liqanın çempionu fəaliyyətini dayandırsın. Həm futbolçu, həm də klub prezidenti kimi əlimdən gələn hər şeyin yaxşısını etməyə hazıram".

35 yaşlı yarımmüdafiəçi komandasının yeni mövsümdə I Liqadakı hədəflərindən söz açıb:

"Təəssüf ki, hədəfimiz çempionluq olmayacaq. AFFA-nın ayırdığı büdcə ilə komandanın I Liqadakı yerini qorumasına çalışacağıq. Heyətin əksəriyyətini gənclər təşkil edir. Ötənilki heyətdən cəmi 4 futbolçu bizimlə qalıb. Elnur Abdullayev ötən il olduğu kimi baş məşqçi funskiyasını yerinə yetirəcək".

Qeyd edək ki, "Şahdağ Qusar" ötən mövsüm Azərbaycan II Liqasının qalibi olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
12 avqust 2025 13:42
Lənkəranda çay fabriklərindən birində xəsarət alan işçinin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
Lənkəranda çay fabriklərindən birində xəsarət alan işçinin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
15 avqust 2025 16:57
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi