Qurban Qurbanov: "Transfer üçün danışıqlarımız davam edir"
Futbol
- 20 yanvar, 2026
- 14:58
"Qarabağ" qış transfer dönəmində heyətinə yeni futbolçu qatmaq üçün danışıqları davam etdirir.
Bu barədə "Report"un sualına cavab olaraq komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında deyib.
O, klubdan gözləntilərin çox olduğunu sözlərinə əlavə edib:
"Hər hansı bir maneə olmasa qışda transfer alınmalıdır. Danışıqlarımız davam edir. Ən azından bir transferimizin olacağı gözlənilir".
Son xəbərlər
15:25
Bolqarıstan Prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə istefa ərizəsini təqdim edibDigər ölkələr
15:23
Nazir: Aİ Qrenlandiya ilə bağlı ABŞ rüsumlarına cavab tədbirlərindən çəkinməlidirDigər ölkələr
15:13
Azərbaycanda ötən il kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıbSənaye
15:10
Moldovalı deputat: 20 Yanvar hadisələri müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizənin simvoluna çevrilibRegion
15:03
Azər Badamov: Azərbaycan Prezidenti sülh iradəsini diktə edirDaxili siyasət
14:58
Qurban Qurbanov: "Transfer üçün danışıqlarımız davam edir"Futbol
14:57
Foto
Video
Azərbaycandan Ukraynaya 1 milyon dollar dəyərində növbəti humanitar yardım yola salınıbEnergetika
14:57
İsrail və Yunanıstan kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirirDigər ölkələr
14:54