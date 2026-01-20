İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Futbol
    • 20 yanvar, 2026
    • 14:58
    Qurban Qurbanov: Transfer üçün danışıqlarımız davam edir

    "Qarabağ" qış transfer dönəmində heyətinə yeni futbolçu qatmaq üçün danışıqları davam etdirir.

    Bu barədə "Report"un sualına cavab olaraq komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında deyib.

    O, klubdan gözləntilərin çox olduğunu sözlərinə əlavə edib:

    "Hər hansı bir maneə olmasa qışda transfer alınmalıdır. Danışıqlarımız davam edir. Ən azından bir transferimizin olacağı gözlənilir".

