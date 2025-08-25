Haqqımızda

Qubada II “Ulduz Cup” beynəlxalq futbol turniri keçirilir

Qubada II “Ulduz Cup” beynəlxalq futbol turniri keçirilir Qubada II “Ulduz Cup” beynəlxalq futbol turniri keçirilir.
Futbol
25 avqust 2025 16:54
Qubada II “Ulduz Cup” beynəlxalq futbol turniri keçirilir

Qubada II “Ulduz Cup” beynəlxalq futbol turniri keçirilir.

"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, yarış 12 yaşlı futbolçular arasında təşkil olunub.

Avqustun 25-dən 28-dək keçiriləcək turnir Gənclər və İdman Nazirliyi, AFFA və “Ulduz” Futbol Akademiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub.

Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda təşkil olunan yarışda Azərbaycanı “Ulduz”, “Qarabağ”, “Sabah” və “Neftçi”, Türkiyəni “Trabzonspor məktəbi” və “Başakşehir, Gürcüstanı “Dinamo" (Tiflis), Özbəkistanı “Paxtakor” və “Bunyodkor”, Qırğızıstanı “Sduşorsi”, Qətəri “Aspire Akademiyası”, Qazaxıstanı isə “Şaxtyor” komandaları təmsil edir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi