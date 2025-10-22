"Qəbələ"nin ispan futbolçusu: "Qarabağ" "Atletik"lə oyunda müsbət nəticə əldə edə bilər"
- 22 oktyabr, 2025
- 10:38
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İspaniya təmsilçisi "Atletik"ə qarşı oyunda müsbət nəticə əldə edə bilər.
Bu barədə "Report"a "Qəbələ" klubunda çıxış edən ispaniyalı futbolçu Xayme Syerra açıqlama verib.
O, qitənin bir nömrəli klub turnirində bu gün keçiriləcək qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Düşünürəm ki, "Atletik" çox güclü komandadır. Xüsusən də öz meydanlarında, Avropanın ən yaxşı futbol atmosferinə malik stadionunda gözəl oyun sərgiləyirlər. Komanda İspaniya La Liqasında yaxşı nəticələr qazana bilməsə də, bugünkü qarşılaşma "Qarabağ" üçün çətin olacaq".
27 yaşlı yarımmüdafiəçi Azərbaycan çempionunun yaxşı nəticə qazana biləcəyini də söyləyib:
"Komanda meydanda öz oyununu göstərsə, əlinə düşən fürsətləri dəyərləndirsə və müdafiədə etibarlı oynasa, müsbət nəticəyə nail ola bilər".
Qeyd edək ki, bu gün "San Mames" stadionunda keçiriləcək "Atletik" - "Qarabağ" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də start götürəcək.