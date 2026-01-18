"Qəbələ" I Liqa təmsilçisinə böyük hesabla qalib gəlib
Futbol
- 18 yanvar, 2026
- 16:42
"Qəbələ" I Liqa təmsilçisi "Baku Sportinq"ə böyük hesabla qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi təlim-məşq toplanışı çərçivəsində növbəti yoxlama matçını keçirib.
Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutan görüş Kaxaber Tsxadadzenin rəhbərlik etdiyi kollektivin 7:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
