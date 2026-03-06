İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Qarabağ" "Neftçi"nin rekorduna şərik olub

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 11:32
    Qarabağ Neftçinin rekorduna şərik olub

    "Qarabağ" "Neftçi"nin rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Kubokunda mümkün olub.

    "Qarabağ" 21-ci, "Zirə" 6-cı, "Sabah"la "Turan Tovuz" 2-ci dəfə 1/4 final səddini adlayıb.

    "Şamaxı" ilə mübarizədən qalib ayrılan (1:2, 3:1) "Qarabağ" Azərbaycan Kubokunun rekorduna şərik çıxıb. Ağdam klubu 21 dəfə finalın bir addımlığına qədər irəliləyən "Neftçi"yə çatıb.

    İki matçın yekununda (0:0, 2:0) "Sumqayıt"ı üstələyən "Zirə" isə ən azı 6 dəfə yarımfinala yüksələn 7-ci komanda olub. Şərikli rekordçulardan başqa, "Şamaxı" (12), "Qəbələ" (11), "Bakı" və "Xəzər Lənkəran" (hərəsi 8) da bunu bacarıb.

    "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (1:0, 2:0), "Sabah" "Qəbələ"ni (0:0, 3:3; p. - 4:2) dayandırmaqla ən azı 2 dəfə yarımfinala yüksələn komandaların sayını 18-ə çatdırıb.

    Qeyd edək ki, indiyədək 33 komanda 1/4 final səddini keçib.

    Azərbaycan Kuboku rekord Qarabağ klubu Neftçi klubu

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan və Moldova XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:28
    Foto

    AMB IMF-in Texniki Yardım Mərkəzi ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Maliyyə
    12:28

    Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

    Fərdi
    12:27
    Foto

    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib

    Din
    12:25

    Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mart ayının pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilib

    Sosial müdafiə
    12:25
    Foto

    Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    12:22
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionun ən böyük su araşdırmaları laboratoriyasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    12:19

    "Araz-Naxçıvan"ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyil

    Futbol
    12:19

    Bu günə qədərki "Yüksəliş" müsabiqəsində 70 minə yaxın şəxs iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti