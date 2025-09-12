"Qarabağ"ın rəqibinin yeni transferi 3 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 15:21
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İngiltərənin "Çelsi" klubunun yeni transferi Liam Delap zədə səbəbindən 3 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Entso Mareska açıqlayıb.
22 yaşlı forvard Premyer Liqanın III turunda, "Fulhem"lə matçın ilk yarısında zədələnib. Mütəxəssis onun mövqeyində Juan Pedro və ya Mark Qiunu oynada biləcəyini söyləyib.
L.Delap ötən yay "İpsviç"dən 31 milyon funt-sterlinq qarşılığında "Çelsi"yə transfer olunub.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
15:41
"FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində Bakıda daha bir meydançanın açılışı olubFutbol
15:37
Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edibDigər ölkələr
15:35
Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:34
Avrokomissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırırDigər ölkələr
15:33
"Qarabağ"In rəqibinin baş məşqçisi avqust ayının ən yaxşısı seçilibFutbol
15:29
Foto
Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn olunub – YENİLƏNİBHərbi
15:29
Ərdoğanın müavini Naxçıvana gəlib - YENİLƏNİBXarici siyasət
15:29
Azərbaycanın nar ixracı üçün zəruri sertifikatlaşdırma prosesləri sürətləndiriləcəkBiznes
15:24
Foto