"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:47
    Qarabağın rəqibinin futbolçusu əməliyyat olunub
    Dario Essuqo

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Dario Essuqo əməliyyat olunub.

    "Report" xəbər verir k, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    20 yaşlı futbolçu Portuqaliyanın U-21 yığmasının heyətində zədə alıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.

    "Qarabağ" klubu "Çelsi" klubu Futbol UEFA Çempionlar Liqası

