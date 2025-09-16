İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    "Qarabağ"ın rəqibinin baş məşqçisi postundan göndərilə bilər

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Qarabağın rəqibinin baş məşqçisi postundan göndərilə bilər
    Brunu Laje

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün üz-üzə gələcəyi "Benfika"nın prezidenti postuna namizəd Kristovao Karvalyu seçiləcəyi təqdirdə baş məşqçi Brunu Laje postundan göndərilə bilər.

    "Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, funksioner İngiltərənin "Liverpul" klubunun keçmiş baş məşqçisi Yurgen Kloppu Portuqaliya komandasının "sükanı arxasına" gətirməyə çalışacağını deyib. 

    Eyni zamanda, "Benfika"nın prezidentliyinə digər namizəd Joau Noronya Lopeşin "Mançester Yunayted"in (İngiltərə) baş məşqçisi Ruben Amorimi Lissabon təmsilçisinə qaytarmaq istədiyi bildirilib.

    58 yaşlı Klopp hazırda "Leyptsiq"də beynəlxalq əlaqələr direktoru kimi çalışır. R.Amorimin "Mançester Yunayted"lə müqaviləsinin müddəti isə 2027-ci ilin yayına qədərdir. 

    Qeyd edək ki, B.Laje 2024-cü ilin sentyabrından "Benfika"nı çalışdırır. Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

    "Benfika" - "Qarabağ" matçı bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da Lissabondakı "Eştadiu da Luş" stadionunda baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Benfika" klubu prezident Baş məşqçi

    Son xəbərlər

    12:58

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Fərdi
    12:55

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Maliyyə
    12:53

    Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:52

    İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:50

    Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    12:49

    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    Region
    12:48

    Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Milli Məclis
    12:48

    Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    12:47

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Konvensiya layihəsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti