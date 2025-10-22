İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Qarabağ"ın ispaniyalı sabiq futbolçusu: "Komanda səfər oyunlarında daha təhlükəlidir"

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:35
    Qarabağın ispaniyalı sabiq futbolçusu: Komanda səfər oyunlarında daha təhlükəlidir

    "Qarabağ" komandası səfər oyunlarında daha təhlükəlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan çempionunun sabiq futbolçusu Miçel Madeyra "Ondavasca" nəşrinə açıqlamasında deyib.

    39 yaşlı ispaniyalı keçmiş yarımmüdafiəçi UEFA Çempionlar Liqasının bu gün keçiriləcək "Atletik" - "Qarabağ" oyunundan əvvəl fikirlərini bölüşüb.

    O, "Qarabağ"da beş il çıxış etdiyini xatırladıb:

    "Burada gözəl illərim olub. Mən klubu, Bakı və Azərbaycanı ikinci vətənim hesab edirəm. Bu, çox çalışqan insanların olduğu gözəl klubdur. Heç vaxt bu yer haqqında pis şey deyə bilmərəm. Ölkə inkişaf edib, xüsusən də Bakıda maraqlı işlər görülüb".

    M.Madeyra "köhlən atlar"ın klub olaraq inkişaf etdiyini vurğulayıb:

    "Onlar yaxşı transferlər edirlər. Qurban Qurbanov çalışdığım ən yaxşı baş məşqçilərdən biridir. Ondan çox şey öyrənmişəm".

    Sabiq yarımmüdafiəçi "Qarabağ"ın I turda Portuqaliyada "Benfika"ya qalib gəldiyini (3:2) xatırladıb:

    "Komandanın müdafiədən hücuma keçidi çox sürətlidir və bacarıqlı futbolçuları var. Onlardan biri də Abdullah Zubirdir. "Qarabağ"ı səfərdə daha təhlükəli hesab edirəm. Xüsusən də Portuqaliyada "Benfika" ilə oyunda 0:2 hesabı ilə geri düşsələr də, geridönüş edə bildilər".

    Qeyd edək ki, bu gün "San Mames" stadionunda keçiriləcək "Atletik" - "Qarabağ" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Atletik - Qarabağ Miçel Madeyra

    Son xəbərlər

    14:11

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    14:11

    Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Region
    14:10

    Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Sağlamlıq
    14:06

    Azərbaycanda müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 9 ayda 5 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    14:06

    Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    14:02

    Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:59

    Zelenski Osloda Norveçin Baş naziri ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    13:59
    Foto
    Video

    Əli Əsədov Tbilisidə İrakli Kobaxidze ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:56

    Azərbaycanda toxumla bağlı rəqəmsal nəzarət və izləmə sistemlərinin tətbiqinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti